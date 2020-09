Norvegia: la Chiesa cattolica si prepara all’ordinazione episcopale di Erik Varden nella cattedrale di St. Olav a Trondheim. “Evento storico”

La Chiesa cattolica in Norvegia si sta preparando per l’ordinazione episcopale di Erik Varden (nella foto) che si svolgerà sabato 3 ottobre nella cattedrale di St. Olav a Trondheim, l’antica Nidaros. Sarà un evento “storico, dal momento che nessun vescovo cattolico è stato consacrato lì dalla Riforma nel 1537”, spiega il sito della diocesi; questa ordinazione è anche “un segno della nuova posizione della Chiesa cattolica: Trondheim avrà di nuovo un proprio vescovo, dopo 11 anni. La diocesi è stata retta fino ad ora dal vescovo Bernt Eidsvig di Oslo. La preparazione è a buon punto, anche se “la grande sfida sono tutte le regole imposte a causa della pandemia del Covid”, riferisce l’economo diocesano Per Albert Vold, e le restrizioni sul numero di persone che possono partecipare ai vari eventi. Erano stati previsti ospiti di altri Paesi, ma non potranno partecipare se non avranno fatto la quarantena. La consacrazione e la prima messa, la domenica successiva, saranno trasmesse in televisione e anche in streaming sul sito katolsk.no, e le parrocchie sono invitate ad allestire degli schermi perché i fedeli partecipino insieme, ma a distanza, a questi momenti. Ogni parrocchia riceverà anche “una grande torta con il monogramma del vescovo”. La sera dell’ordinazione, descrive sempre l’economo ci sarà “una cena di gala, con tre portate, per il nuovo vescovo nella Herresalen di Erkebispegården, l’antica sala dei banchetti dell’arcivescovo di Nidaros.

“Sarà una grande festa perché non vediamo l’ora che arrivi il nuovo vescovo” e sarà importante “che la capitale della Chiesa norvegese, nonché città di Sant’Olav, abbia il suo vescovo cattolico”. Alla diocesi della Norvegia centrale appartengono cinque parrocchie e circa 16mila fedeli registrati.