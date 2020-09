Festival biblico: torna “dal vivo”. Sabato due appuntamenti a Vittorio Veneto

Il Festival biblico torna “dal vivo” e sono due gli eventi che la sede di Vittorio Veneto, in sinergia con le altre sedi, organizza nel mese di settembre. Il primo appuntamento è per sabato 26 settembre, presso l’aula magna del Seminario vescovile (Largo seminario 2), a Vittorio Veneto, alle 17. “Parole in silenzio: come annunciare la Parola senza le parole” sarà l’argomento trattato da Fiorenza Pestelli (coordinatrice Servizio nazionale Cei per le persone disabili), Umberto Mannoia e Lauren Stallivieri (genitori di Enzo). Modera don Alessio Magoga, direttore de L’Azione. L’incontro “intende affrontare il tema della parola e della comunicazione, in particolar modo in un contesto di disabilità, con la testimonianza diretta di chi vive questa realtà”, spiegano i promotori. Il secondo appuntamento, sempre sabato 26 settembre a Vittorio Veneto, ma nella cattedrale di Santa Maria Assunta con inizio alle 21, sarà dedicato al tema “Parola, verità e amore: Il simposio di Platone”. Nell’ascolto, si alternerà la proposta di alcuni testi (Anna Branciforti e Fabio Dalla Zuanna, lettori, ed Elena Casagrande, commentatrice) e di alcuni brani musicali, con Assuera De Vido al violino e Giada Dal Cin all’arpa. Si tratta, spiegano gli organizzatori, di “un viaggio guidato alla scoperta della verità intorno all’amore, quell’amore dalle molteplici forme che da sempre muove ciascuno di noi nei confronti della vita”. Per entrambi gli eventi, l’ingresso è libero ma su prenotazione, scrivendo a: vittorioveneto@festivalbiblico.it