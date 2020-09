Obiettivi del Millennio: Eurostat, povertà, ingiustizia, disuguaglianza, la fotografia della situazione Paese per Paese

“Sdgs&me”, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed io, è uno strumento interattivo di facile consultazione che Eurostat, l’ufficio europeo di statistica, ha appena avviato. In maniera molto semplice è possibile vedere come il proprio Paese si sta comportando nel combattere a livello nazionale contro quelle malattie endemiche (povertà, ingiustizia, disuguaglianza…) che impediscono o rallentano uno sviluppo sociale, economico ed ambientale capaci di futuro. Cosi sul sito Eurostat, si può selezionare il Paese di interesse e verificare come si stia comportando rispetto a ciascuno dei “obiettivi del millennio” adottati dall’Onu nel 2015. Ad esempio, si può vedere l’andamento statistico dei dati sulla povertà in Italia dal 2010 al 2018 e raffrontarli con quelli degli altri Paesi europei; oppure rispetto al tema dell’istruzione, ad esempio, si può vedere che, sempre in Italia, gli abbandoni scolastici (età 18-24) sono drasticamente diminuiti dal 2002 (24,2%) al 2019 (13,5%), e che i laureati (fascia d’età 30-34) sebbene siano passati dal 13,1% del 2002 al 27,6% nel 2019, restano la percentuale tra le più basse in Europa (peggio solo la Romania con il 25,8%). Interessante dare uno sguardo comparativo anche a tutto il tema della “gender equality”, le pari opportunità, con l’Italia non ancora capace di garantire parità, ma pur sempre tra i primi tre Paesi d’Europa per numero di donne in posizioni di responsabilità (36,1%), dietro alla Francia e alla Svezia.