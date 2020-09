Diocesi: Matera, tre giorni per accompagnare i giovani nella ricerca del lavoro con Caritas e Progetto Policoro

Una tre giorni, nella sede della Caritas di Matera, per conoscere quali opportunità concrete si possano sviluppare per la realizzazione dei propri sogni e lo sviluppo delle proprie potenzialità, nel mondo del lavoro. A organizzarla, gli uffici del Progetto Policoro, della Pastorale sociale e del lavoro, del Servizio di Pastorale giovanile e Caritas di Matera, assieme alle associazioni e movimenti ecclesiali. Nei giorni 28 e 30 settembre si lavorerà in presenza nella sede Caritas, il 29 settembre si lavorerà a casa con la possibilità di collegarsi in videoconferenza con i formatori per ricevere delucidazioni e suggerimenti per l’elaborazione di un’idea progettuale. Questa iniziativa è solo l’avvio di un processo che intende rendere protagonisti i giovani della propria realizzazione, “avendo accanto una Chiesa che non li lascia soli, anzi mette a loro disposizione competenze e servizi utili a perseguire i loro obiettivi”. Si tratta di un primo passo per dare corso alle risultanze del Sinodo diocesano e dare concretezza ai tanti messaggi dell’arcivescovo in favore dei giovani e del mondo del lavoro.