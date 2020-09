Germania: attivo da oggi il canale Twitter della Conferenza episcopale tedesca. Rafforzata la comunicazione ecclesiale

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha attivato oggi il proprio account Twitter ufficiale sulla omonima piattaforma di social media: @dbk_online. Oltre alle dichiarazioni su argomenti di attualità, verranno trattate notizie ed eventi ecclesiali: il canale seguirà la prossima assemblea plenaria autunnale della Dbk, che si terrà a Fulda dal 22 al 24 settembre, secondo le regole restrittive per il Covid-19. Si tratterà di un servizio importante per giornalisti, rappresentanti dei media e siti di condivisione interessati alla Chiesa e alla vita sociale e politica. “Stiamo costantemente espandendo la nostra presenza sui social media. Dopo che il nostro canale Facebook si è affermato bene da quando è stato lanciato a febbraio, e la comunità ha continuato a crescere, abbiamo deciso di aprire anche un canale Twitter. A differenza di Facebook, qui vorremmo riportare più precisamente gli argomenti di attualità. Il valore dell’informazione e l’attualità dei nostri tweet sono chiaramente in primo piano”, spiega il segretario della Conferenza episcopale tedesca, padre Hans Langendörfer. Novità previste anche per il canale ufficiale della Dbk su YouTube: saranno disponibili video degli eventi della Conferenza episcopale tedesca e delle conferenze stampa. Qui è previsto lo streaming live di eventi selezionati. “Soprattutto in tempi di pandemia, speriamo di poter offrire a un numero ancora maggiore di persone l’accesso alle nostre offerte tramite live streaming”, ha affermato Langendörfer.