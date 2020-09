Papa Francesco: “è molto importante la presenza di media cristiani specializzati nell’informazione di qualità sulla vita della Chiesa”

“È molto importante la presenza di media cristiani specializzati nell’informazione di qualità sulla vita della Chiesa nel mondo, capace di contribuire a una formazione delle coscienze”. È l’omaggio del Papa alla delegazione del settimanale cristiano belga “Tertio”, ricevuta in udienza in occasione del ventennale. “Nella società in cui viviamo, l’informazione fa parte integrante del nostro quotidiano”, ha esordito Francesco: “quando è di qualità, essa ci permette di comprendere meglio i problemi e le sfide che il mondo è chiamato ad affrontare, e ispira i comportamenti individuali, familiari e sociali”. “Il nome stesso del vostro settimanale – ha proseguito il Papa – fa riferimento alla lettera apostolica di san Giovanni Paolo II “Tertio millennio adveniente”, in vista del grande Giubileo dell’anno 2000, per preparare i cuori ad accogliere Cristo e il suo messaggio liberatore”. Un riferimento, questo, che secondo Francesco “non è solo un richiamo alla speranza, ma mira altresì a far sentire la voce della Chiesa e quella degli intellettuali cristiani in uno scenario mediatico sempre più secolarizzato, al fine di arricchirlo con riflessioni costruttive”. “Cercando una visione positiva delle persone e dei fatti, respingendo i pregiudizi, si tratta di favorire una cultura dell’incontro attraverso la quale è possibile conoscere la realtà con uno sguardo fiducioso”, la ricetta del Papa, secondo il quale “notevole è anche il contributo dei media cristiani per far crescere nelle comunità cristiane un nuovo stile di vita, libero da ogni forma di preconcetto e di esclusione”.