Musica: Gen Verde e Famiglia Vincenziana, concerto “One in Hope” per ricordare san Vincenzo de’ Paoli. “Forza dell’unità a servizio dell’umanità”

“One in Hope”, questo il titolo del concerto che il gruppo musicale Gen Verde terrà domenica 27 settembre alle 21 in diretta web per ricordare san Vincenzo de’ Paoli nel giorno in cui la Chiesa celebra la figura del santo. Promosso e organizzato con la Famiglia Vincenziana, che con i suoi 170 rami è presente in 158 Paesi e conta oltre quattro milioni di aderenti nei cinque continenti, il concerto può essere seguito al link https://youtu.be/WyMHyK-L-TU. Lo spettacolo prevede non solo canzoni, ma anche testimonianze sui temi della solidarietà e della fratellanza universale. Per l’occasione – si legge in un comunicato del Gen Verde – il gruppo musicale ha scritto e composto una canzone in onore del fondatore. Assieme a un team del Vincentian Family Office negli Usa, il Gen Verde ha ideato questo evento speciale che segna anche l’inizio di un percorso nuovo, un progetto in cui Movimento dei Focolari e Famiglia Vincenziana lavorano assieme per trasmettere “la forza dell’unità che scaturisce dai loro carismi a servizio dell’umanità intera”. “Ci ha colpito molto la storia di san Vincenzo de’ Paoli – spiega la compositrice Nancy Uelmen – e in particolare come lui ha saputo guardare oltre le apparenze per scoprire il volto di Dio nei poveri. Questa scoperta per lui era una chiamata a incontrare Gesù nei poveri. Nel testo della canzone, scritta in prima persona come se fosse san Vincenzo de’ Paoli a parlare, si percepisce lo stesso sguardo del buon Samaritano (di cui parla il Vangelo) che quando vede una persona bisognosa non passa oltre, indifferente, ma si ferma e l’aiuta. Ci è sembrato un messaggio attualissimo: nella vita di ogni giorno così frenetica e fugace c’è un estremo bisogno che tutti noi impariamo a vivere con questo stesso spirito”.

Vincent’s Song (You Did It To Me) è una canzone dalle sonorità elettroniche e con un ritmo coinvolgente. “Una scelta ben decisa quella che ha sostenuto il Gen Verde”, si legge nella presentazione dell’evento, “non solo per coinvolgere maggiormente i giovani, ma anche per esprimere il senso di urgenza che san Vincenzo ha sempre avuto nel suo voler uscire e andare incontro ai poveri per aiutarli”. Per chi desidera ascoltare la canzone Vincent’s Song (You Did It To Me), è possibile trovarla al seguente link https://imusiciandigital.lnk.to/YF7bADntEM.