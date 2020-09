Diocesi: Caritas Porto-Santa Rufina, aperte le selezioni per il corso rivolto ad aspiranti imprenditori

Partirà il 6 ottobre 2020 la IV edizione del corso di formazione gratuito “Dall’idea… all’impresa”, organizzato da Caritas Porto-Santa Rufina nell’ambito del progetto “L’Ora Undecima”, con il contributo dell’8xmille della Chiesa cattolica, e rivolto a 10 aspiranti imprenditori. Il corso ha la durata di 72 ore, con frequenza bisettimanale (martedì e giovedì dalle 9 alle 13, fino al 3 dicembre 2020) ed è finalizzato, spiegano dalla Caritas, “a fornire gli strumenti teorici e pratici per definire la propria idea d’impresa, valutarne la fattibilità e pianificarne l’avvio, attraverso incontri con esperti di settore (commercialista, consulente del lavoro, consulente per la sicurezza, incaricato della banca). “Da diversi anni la Caritas Porto-Santa Rufina – dichiara la direttrice Serena Campitiello –, attraverso i servizi offerti dallo sportello dell’‘Ora Undecima’, dedica attenzione al mondo del lavoro, in particolare alle persone che intendono avviare un proprio progetto d’impresa. Il corso per aspiranti imprenditori parte da un’idea e passa per l’apprendimento, senza tralasciare la fiducia, la speranza e la relazione, tutti elementi che fanno parte di un percorso che prima di tutto rimette al centro la persona e le sue aspirazioni. Il sistema economico potrà essere più equo, più rispettoso del lavoro e dell’ambiente se metterà al centro la corresponsabilità, che ci mette l’uno nelle mani dell’altro”. Il lavoro degli operatori e dei volontari di Caritas non si è fermato durante la pandemia, anzi sono state sperimentate nuove idee per rimanere vicini a chi ha vissuto e vive un momento di grande difficoltà. “Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria – sottolinea Laura Bianchi, responsabile progetto ‘L’Ora Undecima’ –, abbiamo deciso di far partire la formazione, che era stata sospesa a causa del lockdown. L’erogazione di tutti i servizi del progetto, indispensabili in questo tempo di assoluta precarietà, non esaurisce però la nostra attività. Con i fondi 8xmille abbiamo inoltre aiutato molte imprese ad affrontare le difficoltà economiche conseguenti al lockdown e ad accedere a misure di sostegno pubblico”. Gli aspiranti imprenditori potranno seguire le lezioni a Ladispoli, presso il Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli”, in via Enrico Fermi, 10. Dato il numero limitato di posti, per partecipare sarà necessario compilare il modulo disponibile on line, che dovrà essere consegnato di persona, previo appuntamento, al Centro Caritas. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 30 settembre.