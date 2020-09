Rinnovamento nello Spirito: a Roma il 26 e 27 settembre l’“Alleluja!” International Web Meeting con il card. Bassetti e mons. Pizzaballa. Preghiera ecumenica per l’Europa

“Alleluja!” International Web Meeting: è il titolo dell’iniziativa ‘in digitale’ del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) in programma, nella sede del Rns, a Roma il 26 e 27 settembre, un evento internazionale di preghiera e di evangelizzazione suddiviso in tre momenti. Il Web Meeting si rivolge principalmente agli aderenti (in particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e alle Comunità), che potranno visitare il luogo dell’evento grazie ai dispositivi tecnologici e ai canali social ufficiali, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, e soprattutto grazie al nuovo sito che verrà inaugurato per l’occasione. Prevista una quota straordinaria di partecipazione, una parte della quale andrà a sostenere uno specifico progetto di supporto al disagio sociale provocato dal Covid-19 e creato a vantaggio delle famiglie. Il programma prevede, sabato 26 settembre, (ore 16.30) i saluti introduttivi e l’Atto di Affidamento a Maria” da parte del card. Angelo De Donatis, Vicario generale di Papa Francesco per la Diocesi di Roma. Alle ore 17.20 padre Marko Rupnik, Teologo e Artista, terrà la prima Predicazione. Alle ore 19.00 spazio all’“Alleluja Festival – Lode e adorazione all’unico Dio. Una sola umanità, una fraternità universale”, con musica ecumenica e interreligiosa registrata da ogni parte del mondo. Domenica 27 settembre, ore 9.30, la “Marcia di lode” e la seconda Predicazione curata da don Fabio Rosini, Direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma. Alle ore 12.00, Cultura della Pentecoste, che si compone di due momenti: Alleluja della “comunione”, con messaggi di saluto da parte delle massime Autorità ecclesiali della Chiesa cattolica. Tra cui i cardinali Gualtiero Bassetti, Angelo Bagnasco, Angelo Comastri, gli arcivescovi Rino Fisichella e Pierbattista Pizzaballa. Seguirà l’Alleluja della “testimonianza”, con l’intervento di leader della società civile, imprenditori e testimoni di altre confessioni religiose da Italia, Usa, Brasile, Messico, Corea del Sud, Cina, Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Egitto, Serbia, Albania. Nel pomeriggio Salvatore Martinez, presidente del RnS terrà la terza e ultima predicazione cui seguirà il Roveto Ardente di guarigione e liberazione, con la Processione del Santissimo Sacramento dalla Cappella della Sede all’edicola mariana. Momento finale la Preghiera Ecumenica per l’Europa, vedrà coinvolti 5 Vescovi e Pastori di varie zone del Vecchio Continente.