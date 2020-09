Scuola: Oxfam, al via la formazione per insegnanti toscani sulla didattica a distanza

Al via l’impegno di Oxfam a fianco di centinaia di docenti e studenti toscani nelle prossime settimane. I docenti saranno aiutati a innovare sui temi della didattica e metodologia di coinvolgimento dei ragazzi, nelle lezioni in presenza e on line che continueranno nei prossimi mesi di coesistenza con il Covid-19. Sotegno anche sulla didattica digitale e sul recupero delle competenze degli studenti più a rischio delle province di Firenze e Arezzo, con corsi di potenziamento della lingua italiana o il recupero delle discipline in ambito umanistico e linguistico nelle scuole. “Secondo una recente indagine, realizzata da Astra Ricerche e promossa dalla Coalizione globale per l’educazione (Cge), di cui Oxfam fa parte, l’80% gli insegnanti italiani ritiene che il 60% degli studenti di ogni ordine e grado sia rimasta indietro a livello didattico negli ultimi mesi – sottolinea Elisa Bacciotti, responsabile delle campagne di Oxfam Italia –. Quella che la scuola si trova di fronte è quindi una sfida enorme, mai affrontata nella storia recente, che richiede tutto il supporto possibile anche da parte della società civile, con l’obiettivo cruciale di far sì che i ragazzi possano piano piano tornare alla normalità. Un lavoro che deve guardare soprattutto agli studenti più fragili, che di più hanno subito l’impatto della chiusura delle scuole, vivendo spesso in contesti di maggior disagio sociale”.

Sono state aperte, quindi, le iscrizioni alla seconda edizione di “Oxfam back to school”, al via da inizio ottobre. Un percorso formativo e di aggiornamento per insegnanti ed educatori per innovare la didattica e la metodologia di insegnamento a distanza e in presenza, coinvolgendo i ragazzi sui grandi temi del nostro tempo. In programma inoltre corsi di sostegno per il recupero della didattica nelle scuole di Firenze e Arezzo. Attesi, inoltre, oltre 1.300 studenti toscani in collegamento con Firenze per la Marcia per i Diritti Umani 2020, realizzata con la Regione Toscana il prossimo 8 ottobre. Al centro la lotta ai cambiamenti climatici, tra gli ospiti il climatologo Luca Mercalli.