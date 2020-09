Diocesi: Napoli, iniziano oggi le celebrazioni per la festa del patrono san Gennaro. Mondo sociosanitario offre olio per la lampada votiva

Iniziano oggi i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono principale dell’arcidiocesi di Napoli e della Regione Campania. Alle ore 18 si celebreranno i primi vespri, presieduti dal cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.

Terminata l’omelia, ci sarà la consegna dell’olio offerto dal mondo socio-sanitario. Infatti, in occasione della festa del santo patrono della città di Napoli, è consuetudine che una comunità ecclesiale e civile doni, nel giorno che precede la ricorrenza, l’olio per l’accensione della lampada votiva per il santo, durante tutto l’anno. Quest’anno, particolarmente segnato dal Covid che ha visto impegnati notevolmente gli operatori della sanità, il cardinale ha voluto che a donare l’olio per la lampada fosse il mondo sociosanitario che, per l’occasione, sarà rappresentato dal presidente nazionale del Forum sociosanitario, Aldo Bova, il quale interverrà dopo la consegna dell’olio.

Dopo l’orazione finale il card. Sepe annuncerà l’apertura del nuovo anno pastorale e consegnerà alcune copie della nuova lettera “Seppellire i morti”. Quindi, dopo aver venerato le reliquie del santo patrono, ci si porterà sul sagrato del duomo e l’arcivescovo procederà all’accensione della lampada votiva con una delle fiaccole portate da quattro tedofori del Centro sportivo italiano.

Domani, sabato 19 settembre, solennità di san Gennaro, le porte della cattedrale verranno aperte alle ore 9. Alle ore 9.45, il card. Sepe si recherà nella cappella del santo, dove provvederà all’apertura della cassaforte che contiene il reliquiario con le ampolle del sangue. Porterà, quindi, le ampolle sull’altare maggiore della cattedrale dove presiederà – prosegue una nota della diocesi – la concelebrazione eucaristica “e, se ci sarà il prodigioso evento dell’auspicata liquefazione del sangue del martire, darà l’annuncio ai presenti mentre un esponente della Deputazione sventolerà il tradizionale fazzoletto bianco, simboleggiando l’esultanza di tutto il popolo”. Al termine della celebrazione il cardinale percorrerà la navata centrale portandosi all’esterno della cattedrale, per esporre ai fedeli e alla città le ampolle con il sangue.

La messa sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21, Tv2000 e via streaming sul sito di MariaTv e sulla piattaforma di Amazon.