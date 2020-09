Diocesi: Udine, nasce il “polo” della carità. Domani l’inaugurazione ufficiale

Sarà inaugurato domani, sabato 19 settembre, alle 10, il nuovo “polo” udinese della carità realizzato dalla Caritas diocesana nel complesso tra le vie Rivis e Marangoni, dopo la recente ristrutturazione, dove già diversi servizi hanno iniziato ad operare. Del tutto nuovo è invece lo “Spazio giovani” e a breve partirà anche il centro d’ascolto interparrocchiale. All’inaugurazione saranno presenti l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, il vicegovernatore, Riccardo Riccardi, e il sindaco di Udine, Pietro Fontanini.

La struttura, chiamata “Corte suor Fior e Corte San Vincenzo” sarà presentata alla città, non solo grazie all’inaugurazione, ma anche attraverso un vero e proprio “open day”: dalle 14 alle 18, la cittadinanza – in piccoli gruppi accompagnati dagli operatori – potrà infatti visitare i locali della struttura e conoscere da vicino i servizi offerti.

Nel 2007, le nuove normative sulla sicurezza imponevano di provvedere a una radicale ristrutturazione degli edifici, gestiti fino ad allora dalle suore Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli. Opere che, però, la congregazione non era in grado di realizzare. Di qui la richiesta di aiuto alla diocesi. Si è arrivati così a una cessione in comodato gratuito del compendio alla Curia che ne ha affidato la ristrutturazione, riprogettazione e gestione alla Caritas.

Ora, dopo anni di lavori, grazie a fondi propri della Caritas, a un finanziamento della Regione, a un contributo della Fondazione Friuli, al lascito testamentario dell’Associazione Volpe – Sorelle Masolini e altre donazioni, l’opera è completata.