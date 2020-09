Diocesi: Teramo, domani convegno diocesano “Costruire insieme!” con mons. Morandi e “La fede cristiana, virtù teologale”

Inizierà alle ore 9,15 di sabato 19 settembre a Colleatterrato Basso in provincia di Teramo, e in collegamento internet con tutte le otto foranie della diocesi di Teramo-Atri, il convegno diocesano dal titolo “Costruire insieme!”. Partendo dalle parole del Vangelo “E voi chi dite che io sia” (Mc 8,29), i presidenti delle associazioni e i cinque membri episcopali del consiglio pastorale che saranno riuniti a Colleatterrato Basso, collegate in video alle assemblee foraniali riunite ognuna nella propria forania diocesana, animeranno la mattinata di lavoro e di riflessioni. Attesa la relazione in videoconferenza di mons. Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la dottrina della fede, dal titolo “La fede cristiana, virtù teologale”. “Costruire insieme una comunità, che sperimenta e vive la gioia della presenza del Risorto”, le parole di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri, che aggiunge: “guidati dal Vangelo di Marco, la Chiesa di Tramo-Atri desidera lasciarsi interrogare dal Maestro per conoscerlo, amarlo e servirlo di più in questo tempo di particolare attesa di una nuova progettualità sociale”. Il convegno diocesano 2020 potrà essere seguito in diretta streaming sul portale della diocesi www.diocesiteramoatri.it e sul canale YouTube “Ufficio comunicazioni sociali diocesi Teramo-Atri.