Università: Lateranense, al via il 5 ottobre nuovi corsi di studio teologici

La Pontificia Università Lateranense propone quest’anno il corso accademico di licenza in teologia fondamentale e un nuovo percorso di studi in teologia interconfessionale. Le lezioni per gli studenti inizieranno in modalità blended (in presenza e online) dal 5 ottobre 2020. “Vivere il Vangelo, pensare la fede. La specializzazione in teologia fondamentale. Un laboratorio per l’ospedale da campo che è la Chiesa” è il titolo del biennio per la licenza in teologia fondamentale: “Anche la teologia – spiega una nota dell’ateneo pontificio – è chiamata a prendere l’iniziativa e a mettersi in strada per uscire e curare le ferite dell’umanità sofferente che vive tante volte senza un orizzonte di senso e di vita. In particolare questa vocazione appartiene alla teologia fondamentale che per natura si colloca in una condizione liminare e di confine, preoccupata di mettersi in ascolto delle domande dell’uomo del nostro tempo per rendere credibilmente ragione della speranza, di quel motivo dotato di senso che fa della fede il centro e la forma della vita”. Il nuovo percorso di studi, nell’arco di un biennio, si intitola invece “Comunione nelle differenze” e sarà focalizzato sulla teologia interconfessionale in prospettiva ecumenica e comunionale.