Diocesi: Nicosia, il vescovo Muratore ogni mese online con una rubrica dedicata alla famiglia

“Busso alla vostra porta, quasi in punta di piedi, e chiedo con trepidazione di entrare, perché so bene ciò che si vive all’interno della famiglia: preoccupazioni, fretta, ansie, difficoltà oltre che gioia e serenità evidentemente, e non vorrei infastidirvi! Per me, però, è come un’urgenza del cuore, poter condividere questa piccola comunicazione ideale con tutti voi”. Così mons. Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia, annuncia l’inizio di una sua rubrica mensile online sul sito e sulla pagina Facebook della diocesi che ha per titolo “Cara famiglia”. Il servizio è dedicato “a tutte le famiglie della diocesi, ma anche alle altre che entreranno in contatto con noi”.

Il presule pensa a “quelle famiglie che vivono con gioia la loro comunione, quelle che fanno fatica ad andare avanti per pressanti situazioni economiche, quelle che sono in crisi relazionali, quelle che fanno unità attorno ad un solo genitore, quelle che sono nella sofferenza e nel dolore, quelle che vivono situazioni particolari: conviventi, separati, sposati civilmente, divorziati risposati”. “A tutte – spiega mons. Muratore – voglio far arrivare la mia vicinanza, il mio affetto, la mia cura e la mia parola, per continuare a raccontare l’amore e la misericordia di Dio che ci raggiunge, e la luce e la forza che il Vangelo immette nelle nostre relazioni”. La rubrica video si propone come “dialogo semplice e affettuoso” in un tempo “particolare per le incertezze e le limitazioni che ci attraversano”. “La mia comunicazione avrà sempre due piccoli versanti: uno riguarderà Dio e l’altro la vita della famiglia”.

Nel concreto, da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il vescovo di Nicosia raggiungerà una volta al mese quanti lo vorranno “con una parola chiave come proposta o di riflessione o di dialogo o di eventuale approfondimento”, tre domande e il suggerimento di un piccolo proposito.