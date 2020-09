Diocesi: Perugia, al via la seconda fase del bando-progetto “La scuola, il nostro futuro” promosso da Caritas

Al via la seconda fase del bando-progetto “La scuola, il nostro futuro”, promosso dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve come aiuto concreto a studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che sono passati, nell’anno scolastico appena iniziato, dalla scuola primaria (elementare) alla scuola secondaria di I grado (media), per l’assegnazione di 100 contributi (per un valore di 200 euro ciascuno), di cui 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e gli altri 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. Per conoscere i requisiti all’assegnazione dei suddetti complessivi 100 contributi, le modalità di partecipazione al bando e per procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il sito: http://www.caritasperugia.it/progetti/, dove è scaricabile l’avviso della seconda fase del bando-progetto e il relativo modulo della domanda di partecipazione.