Germania: Batzing (presidente Dbk), auguri alla comunità ebraica tedesca per la festività di Rosh Hashanah

In occasione della festa del capodanno ebraico, Rosh Hashanah, che inizia oggi, 18 settembre, il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, ha inviato un messaggio di auguri e benedizioni per tutti i concittadini ebrei, al presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zjd), Josef Schuster. Nel suo saluto mons. Bätzing ha ricordato gli effetti della pandemia e le misure protettive adottate per salvare vite umane. “La vita della comunità ebraica e di quella cristiana è stata resa molto difficile. Non sarà possibile celebrare le festività ebraiche come al solito. È proprio in questi giorni che ci rendiamo conto di quanto dipendiamo dalle relazioni sociali e dalla vicinanza fisica dei nostri simili”, ha affermato Bätzing che ha sottolineato come molte persone abbiano mostrato un alto livello di solidarietà e autodisciplina e continuano a farlo. Sfortunatamente, la pandemia ha anche alimentato la diffusione di miti della cospirazione, negando l’esistenza o l’entità della stessa malattia e sospettando forze oscure con cattive intenzioni dietro le misure protettive. “Non è raro che questi miti della cospirazione siano antisemiti e promuovano la diffusione di pregiudizi antiebraici nella società – ha scritto Bätzing nel messaggio – e costituiscono il terreno fertile per attacchi antisemiti come alla sinagoga di Halle nello Yom Kippur. Contrastare gli ideologi della cospirazione e ostracizzare i pregiudizi antiebraici è dovere di tutti i cittadini e non da ultimo di tutti i cristiani”. Il presule ha reso omaggio allo Zjd anche per il 70° anniversario dalla fondazione.