Diocesi: Ivrea, il 26 settembre Giornata degli operatori pastorali su “Eucaristia: Parola e pane di vita”

È in programma sabato 26 settembre, nella diocesi di Ivrea, la Giornata degli operatori pastorali sul tema “L’Eucaristia: Parola e pane di vita”. Nel rispetto delle norme anti-Covid, gli incontri si svolgeranno a partire dalle 9.30 in diverse strutture del territorio diocesano. La parrocchia del Sacro Cuore di Ivrea ospiterà quello con don Maurizio Tocco che parlerà de “Lo spazio sacro: aspetti teologici, liturgici e artistici”. All’oratorio di Castellamonte si ritroveranno invece gli operatori di Caritas, Ufficio migranti, Ufficio missionario e Pastorale sociale. All’oratorio di Strambino si radunerà il gruppo dell’Ufficio vocazioni, giovani e famiglie. Per la Pastorale della salute l’appuntamento è all’oratorio di San Giusto Canavese, mentre all’oratorio di Chivasso si svolgerà l’incontro con l’Ufficio catechistico. Infine quello con l’Ufficio liturgico si terrà all’oratorio di Caluso.