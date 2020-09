Santa Sede: firmato protocollo d’intesa per la lotta alla corruzione

Oggi il prefetto della Segreteria per l’economia, padre Juan Antonio Guerrero, e Alessandro Cassinis Righini, revisore generale ad interim, hanno firmato un protocollo di intesa in materia di lotta alla corruzione. Ne dà notizia la sala stampa vaticana, precisando che “le due autorità della Santa Sede collaboreranno in maniera ancora più stretta nella identificazione dei rischi di corruzione e per una efficace attuazione delle norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano recentemente approvate”.