Diocesi: Gaeta, al via il corso “Al Tempio” realizzato con il contributo dell’8×mille

Avrà inizio il 1° ottobre, alle 18 presso lo storico Palazzo de Vio a Gaeta, la terza edizione del corso di formazione “Al Tempio”, realizzato dall’associazione Ante Omnia con il contributo dell’8×mille alla Chiesa cattolica e la supervisione del direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici dell’arcidiocesi di Gaeta, don Gennaro Petruccelli. La giornata inaugurale sarà aperta dai saluti dell’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, a cui farà seguito l’intervento del prof. don Lorenzo Cappelletti, docente di Storia della Chiesa e iconologia, dal titolo “Il magistero della Chiesa sulle immagini, lettura cristiana di un’opera d’arte”. “È un ulteriore passo verso la creazione di un movimento di formazione e valorizzazione competente del nostro patrimonio artistico e culturale – afferma don Petruccelli –. Con il sostegno della Cei abbiamo la possibilità di attivare energie giovanili e nuove idee per mostrare gli artistici luoghi di culto della nostra arcidiocesi, unendo alle preminenti esigenze di culto, l’accoglienza di turisti e visitatori del nostro ricchissimo territorio”. Il corso, inoltre, è riconosciuto dall’Ufficio scolastico regionale come “Aggiornamento per docenti Irc” e come “Convegno con diritto di esonero dal servizio scolastico”.