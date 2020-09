Tv2000: domani alle 21 “Le pietre parlano”, viaggio alla scoperta della Chiesa delle origini a Roma

Torna su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) “Le pietre parlano”, viaggio alla scoperta della Chiesa delle origini nella città di Roma, attraverso le location archeologiche che legano le vicende della comunità cristiana a quelle del potere imperiale. In onda in quattro puntate, sabato in prima serata a partire da domani, 19 settembre. Il programma è ideato da Alessandro Sortino, scritto con Claudia Benassi. Le prime due puntate sono dedicate all’affermarsi della identità cristiana all’interno delle comunità ebraiche, alla nascita delle prime chiese domestiche, all’arrivo degli apostoli Paolo e Pietro e al loro martirio sotto Nerone, mentre la terza e la quarta, inedite, svelano le vicende della Chiesa di Roma negli anni che vanno da Vespasiano a Traiano. “Le nuove tappe di questo viaggio si snodano, dunque, tra il 67 e il 107 d. C. e ripercorrono – spiega un comunicato – la separazione tra cristianesimo ed ebraismo dopo la distruzione del tempio, la persecuzione di Domiziano, la conversione delle famiglie di rango senatorio, il passaggio misterioso dell’apostolo evangelista Giovanni a Roma, il martirio nel Colosseo di Ignazio, vescovo di Antiochia”. “La sfida del format è quella di attenersi con rigore alle fonti scritte e di cercare nel groviglio archeologico della città di Roma un filo narrativo per attraversare luoghi coerenti con i fatti narrati. E ogni parte del racconto si collega e insieme illustra un luogo o un monumento: dal Colosseo all’arco di Tito, dai fori alle Domus imperiali, dalle catacombe alle basiliche”.