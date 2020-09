Intelligenza artificiale: Pontificia Accademia Vita, 24 settembre evento online “Cibo per tutti” con firmatari Rome Call for AI Ethics

Dopo il successo della Rome Call for AI Ethics del 28 febbraio 2020, Microsoft, Ibm, la Pontificia Accademia per la Vita e la Fao hanno deciso di organizzare un evento online il 24 settembre con i firmatari della Rome Call for AI Ethics. “Un passo importante nel viaggio iniziato con il Rome Call nel febbraio 2020 e che proseguirà con un progetto di intelligenza artificiale (Ai) concreto con Microsoft, Ibm, Vaticano e Fao sull’uso esemplare dell’Ai nella catena del valore alimentare”, si legge in un comunicato. La partnership globale tra i firmatari del Rome Call ratificata il 28 febbraio è incentrata su un approccio etico per fornire soluzioni concrete ed eticamente fondate al settore agroalimentare, in un contesto segnato dal Covid-19 che può incidere seriamente sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione. L’evento online del 24 settembre ha tre obiettivi principali; riprendere e rilanciare la firma del bando; mettere in mostra soluzioni concrete al business agroalimentare grazie a un uso etico dell’Ai (aprendosi così a nuovi partner internazionali) e indicare il percorso post Covid-19.

All’evento online – 90 minuti – partecipano il Dg della Fao, Qu Dongyu; il vicepresidente esecutivo di Ibm John Kelly III; il residente di Microsoft Brad Smith; il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia. Durante la sessione verranno presentate esperienze concrete di utilizzo dell’Ai “per affrontare eticamente le sfide ambientali globali”, e ci sarà uno spazio di dialogo tra i partecipanti.