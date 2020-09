Migrazioni: Università Cattolica, una ricerca e un convegno sulle religioni dei migranti

L’Università Cattolica, in collaborazione con la Cei, organizza il 25 settembre a Roma (9.30-12.30) il convegno: “La religione del migrante: una sfida per la società e per la Chiesa”, alla vigilia della 106ma Giornata mondiale del migrante e del rifugiato indetta dal Papa, che si celebra il 27 settembre. L’evento si terrà presso la Sala Etchegaray del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede (Palazzo San Calisto, Trastevere) e sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dell’Università Cattolica. Per l’occasione sarà presentata la ricerca “Migrazioni e appartenenze religiose”, promossa dall’Università Cattolica. Lo studio, spiegano i promotori, “mira a colmare un deficit di conoscenze, superando al tempo stesso la tradizionale ambivalenza con cui l’Europa approccia il fenomeno religioso, in particolare se associato alla migrazione”. Vi sono dati e approfondimenti sul ruolo della religione nelle traiettorie dei richiedenti asilo e dei migranti, la geografia religiosa dei Paesi d’origine, la spiritualità come fattore di resilienza, la trasmissione dei valori religiosi all’interno delle famiglie migranti, il contributo delle organizzazioni religiose e del dialogo interreligioso nel processo d’integrazione, l’educazione religiosa nella scuola pubblica come strumento di rafforzamento della cittadinanza democratica. Lo studio sarà presentato dal direttore scientifico della ricerca, Laura Zanfrini, ordinario di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica in Università Cattolica e da padre Fabio Baggio, sotto-segretario della Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Interverranno, tra gli altri, il card. Michael Czerny, sotto-segretario della Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale; mons. Stefano Russo, segretario generale Conferenza episcopale italiana; mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale Università Cattolica del Sacro Cuore; card. Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali europee; il card. Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece); David Sassoli, presidente del Parlamento europeo.