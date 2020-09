Cortile di Francesco: Rai Ragazzi, domani il mediometraggio su san Francesco e il Sultano

Un salto di otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace valido ancora oggi. È lo special in animazione “Francesco”, prodotto dalla società torinese Enanimation per Rai Ragazzi. Rivolto a bambini e famiglie, presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di san Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano al-Malik a Damietta nel 1219. Il mediometraggio di 30 minuti, diretto da Lisa Arioli e Luca Fernicola, con la direzione artistica di Stefania Raimondi (anche co-autrice insieme a Sante Altizio e co-sceneggiatrice del film con Alberto Bordin e Andrea Marchetti) e del produttore Federica Maggio, verrà presentato domani in anteprima mondiale nella città di san Francesco, in apertura della tre giorni di incontri live e webinar della sesta edizione de “Il Cortile di Francesco” al Sacro Convento di Assisi in occasione dei 100 anni della fondazione della rivista San Francesco. Il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, e il direttore di Rai per il sociale, Giovanni Parapini, intervistati da Roberto Pacilio della rivista San Francesco, presenteranno alle 18.30 nella piazza Inferiore di San Francesco (replica del film alle 21 e domenica 20 alle 10) lo special tv rivolto a bambini e famiglie, realizzato interamente negli studi della società di cinema d’animazione Enanimation di Torino, con le voci di Pino Insegno (al-Malik) e Francesco Pezzulli (Francesco), doppiatore ufficiale di Leonardo DiCaprio, e le musiche del compositore pluripremiato agli Emmy Awards Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans’s Zimmer Media Ventures. “Il tema dell’incontro tra Francesco e il sultano – si legge nella presentazione dell’iniziativa – diventa così, anche per le famiglie e i bambini ai quali è rivolto il film che andrà in onda su Rai1 (alle 9.20) e Rai Gulp (ore 15.35 e 20.40) domenica 4 ottobre, occasione di riflettere sulla forza del dialogo, il cui valore per l’attualità diventa oggi sempre più significativo, come unico strumento per raggiungere la pace e la fratellanza tra tutti gli uomini, attraverso l’umanità del personaggio e la forza del messaggio che ci propone”. Un’indicazione che il magistero di Papa Francesco, con la Dichiarazione sulla fratellanza umana di Abu Dhabi lo scorso anno, nell’ottavo centenario dell’incontro tra san Francesco di Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, non smette di ribadire, come dimostra anche la pubblicazione della sua prossima enciclica, “Fratelli tutti”.