Recovery Plan: Delle Foglie (Mcl), “occasione preziosa per la crescita e per allineare l’Italia all’Europa”

“Dinanzi all’ambizioso piano di investimenti proposto dal Governo con le risorse europee del Recovery Fund, ci auguriamo sinceramente che non resti un libro dei sogni, destinato prima ad alimentare la speranza e poi a registrare la delusione per una grande occasione mancata”. Così Domenico Delle Foglie, presidente del Movimento cristiano lavoratori, all’indomani della consegna del Recovery Plan alle Camere. “Certamente apprezziamo – precisa il presidente – il forte impulso alla ripresa dell’attività produttiva rispetto alla logica assistenzialistica, così come l’intenzione di applicare l’assegno unico per i figli e di alleggerire il peso del fisco sui ceti medi. Ma soprattutto ci sembra di intravedere finalmente un obiettivo generale assolutamente condivisibile: l’allineamento dell’Italia all’Europa sul versante della crescita, dell’occupazione, dell’istruzione, della sanità, della ricerca e dello sviluppo. Ovviamente non possiamo e non dobbiamo coltivare l’ossessione dei numeri e delle percentuali, ma sappiamo che l’Italia sarà giudicata per i risultati che otterrà. E ogni italiano, anche attraverso i corpi intermedi come Mcl, sarà chiamato a fare la propria parte in questo enorme sforzo di modernizzazione e di crescita. Noi ci saremo e accompagneremo questi processi positivi per il Paese, in uno spirito di concordia nazionale”.