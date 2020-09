Editoria religiosa: Pordenone, il 22 settembre presentazione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” con il vescovo Pellegrini

Sarà presentata ufficialmente martedì 22 settembre, alle 11.30, nell’auditorium del seminario diocesano di Pordenone la 14ª edizione di “Ascoltare, Leggere, Crescere”, rassegna di incontri con l’editoria religiosa, in programma dal 25 settembre al 5 ottobre, in una versione speciale, post pandemica, che il pubblico potrà fruire tra tv e web, e con alcuni incontri sul territorio pordenonese. Il curatore dell’evento, Sandro Sandrin, e il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, illustreranno alla stampa il programma della manifestazione, articolato tra appuntamenti pensati per una fruizione televisiva e sul web ed incontri che si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Previsto l’intervento da remoto di alcuni direttori delle emittenti televisive del consorzio Corallo che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a dare forma a questa “edizione resiliente” dell’evento culturale promosso da Associazione Eventi.

L’apertura ufficiale della rassegna è invece prevista per venerdì 25 settembre, alle 20.30, a Savorgnano di San Vito al Tagliamento nella chiesa di San Giacomo con un concerto della Cappella Altoliventina dal titolo “Jephte e la sua figlia: una storia biblica”. La serata musicale sarà introdotta dal professor don Maurizio Girolami, Direttore dell’Issr e della Scuola di Formazione Teologica della diocesi di Concordia-Pordenone.