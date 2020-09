Custodia del creato: Cassano all’Jonio, il 27 settembre a Castrovillari convegno con don Patriciello e mons. Savino

Sarà celebrato con un convegno in programma a Castrovillari (Cs) domenica 27 settembre, alle 17, nella parrocchia di San Girolamo, il “Tempo del Creato” nella diocesi di Cassano all’Jonio. Ne dà notizia la diocesi calabrese. Il tempo particolare dedicato al creato ha preso il via lo scorso 1° settembre, Giornata del Creato, e si protrarrà sino al 4 ottobre, festa di san Francesco di Assisi. Seguendo il tema della Giornata – “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Per nuovi stili di vita” –, il programma prevede interventi e testimonianze, che saranno conclusi dal parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello e dal vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino.