Cottolengo: Torino, da oggi corso di formazione per i dirigenti della Piccola Casa

“Lavorare alla Piccola Casa tra criticità, risorse e proposte: dall’idea alla realtà” è il tema dell’incontro di formazione e confronto per i dirigenti in servizio presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza che ha preso il via oggi presso la sala Fratel Luigi Bordino del Cottolengo di Torino (fino a sabato 19), introdotto dal padre generale della Piccola Casa, don Carmine Arice, con un intervento dal titolo “Tradere senza tradire”.

Intervengono la biblista Rosanna Virgili su “Partecipi dell’opera creatrice di Dio mediante il lavoro”; Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi e membro del Comitato organizzatore del vertice “Economy of Francesco”, su “Economy of Francesco: lavoro, economia e carisma”; Gian Paolo Zanetta, direttore generale dell’Ospedale Cottolengo di Torino, su “Il lavoro nel dettame costituzionale”. Serafino Corti, direttore del Dipartimento delle disabilità della Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro onlus, tratterà il tema “Sostenere le risorse umane” mentre Roberto Franchini, docente di pedagogia speciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, parlerà di “Progetto di vita per gli ospiti – verso un approccio esistenziale e scientifico”.

Agli interventi dei relatori si alterneranno momenti di condivisione e di laboratorio. Sabato 19 settembre le conclusioni saranno a cura di padre Arice, madre Elda Pezzuto e fratel Giuseppe Visconti.