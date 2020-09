Giornata nazionale Sla: il 20 settembre i monumenti si illuminano di verde

Domenica prossima, 20 settembre, è la Giornata nazionale sulla Sla, promossa da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre tanti monumenti italiani si illumineranno di verde, il colore di Aisla: tra questi la Mole Antonelliana a Torino, la Piramide Cestia a Roma, la Loggia dei Lanzi a Firenze, la Fontana Maggiore a Perugia. Con 12mila bottiglie di vino Barbera d’Asti Docg distribuite dai volontari nelle piazze, saranno raccolti fondi per sostenere l’assistenza delle persone con Sla. Al centro della Giornata nazionale di quest’anno – ricordano i promotori – c’è il diritto alla mobilità: Aisla infatti raccoglierà fondi a favore di “Quattro ruote e una carrozza”, il progetto dell’associazione che prevede l’utilizzo di automezzi attrezzati per il trasporto delle persone con Sla che devono spostarsi per esigenze mediche (visite) o personali (svago, vacanze, incontro con amici).