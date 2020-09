Missio Giovani: Rocca, “scatenare la creatività per donare alla missione”. Il 18 ottobre la colletta nazionale

“Ogni giorno la presenza dei missionari nel mondo sta lì a ricordarci chi siamo e quanto è fondamentale l’evangelizzazione. Ma ognuno di noi è parte attiva di questo progetto: la missione deve diventare elemento integrante della nostra vita, non possiamo solo stare a guardare”: Giovanni Rocca, segretario nazionale di Missio Giovani, presenta con queste parole il Meeting nazionale di Missio Giovani. Il prossimo 22 settembre, in streaming su Facebook, verranno illustrate le tappe del percorso biennale che condurrà i giovani missionari al VI Convegno missionario giovanile. “Si tratta di un evento on-line in cui inviteremo i ragazzi a scatenare la loro creatività missionaria”, spiega sul sito della Fondazione Missio, organismo pastorale della Cei. Il vivere missionario di un giovane ha due aspetti, prosegue Rocca: “uno è spirituale, e attiene allo stile di vita missionario di ognuno. E l’altro è materiale: ci sono persone che vanno, che portano l’annuncio – i nostri tanti missionari – ma senza un sostegno materiale non potrebbero farlo”. E qui interviene “la partecipazione attiva di chi ama la missione”. In concreto, il 22 settembre si parlerà anche della colletta per la Giornata missionaria mondiale, che cade il 18 ottobre. Ma non c’è solo questa tappa. Al Meeting del 22, seguirà il 23 settembre l’appuntamento serale con la Conversation Room, ossia laboratori virtuali cui si accederà tramite accreditamento online, e dove i giovani potranno virtualmente incontrarsi per scambiarsi idee e punti di vista sulla missione.

https://www.missioitalia.it/g-rocca-missio-giovani-scatenare-la-creativita-per-donare-alla-missione/