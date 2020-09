Sinodalità: corso gratuito online del Boston College con numerosi teologi ed esponenti ecclesiali latinoamericani

La Commissione teologica internazionale ha definito la sinodalità “il modo specifico di vivere e operare della Chiesa del Popolo di Dio”. Cosa significa questo? È un nuovo modo di essere Chiesa? Cosa significa per la conversione della gerarchia? A queste domande cercherà di rispondere il corso virtuale “Sinodi e Sinodalità. Da Christus Vivit a Querida Amazonia”, promosso dalla scuola di Teologia e ministerialità del Boston College. L’iniziativa si terrà, online, dal 26 ottobre al 29 novembre, ed è diretta dalla teologa uruguaiana Maria Del Pilar Silveira (nella foto). Le lezioni saranno in lingua spagnola e la partecipazione è gratuita. “Questo corso – si legge nella presentazione -, riunendo voci autorizzate in materia, si propone di offrire elementi di discernimento che aiutino a comprendere il senso e le sfide di una Chiesa chiamata a intraprendere processi di conversione sinodale”. Al corso, che vede la collaborazione di numerosi organisimi ecclesiali latinoamericani, interverranno tra gli altri, il cardinale Baltazar Porras, amministratore apostolico di Caracas, mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano, la presidente della Confederazione dei religiosi latinoamericani, suor Liliana Franco, e numerosi teologi ed esponenti ecclesiali, tra i quali il venezuelano Rafael Luciani, l’ecuadoriano Mauricio Lopez (già segretario esecutivo della Rete ecclesiale panamazzonica), i brasiliani Agenor Brighenti e Antonio de Almeida, i messicani Rodrigo Guerra, Felipe Jaled Ali Modad Aguilar ed Eleazar López Hernández , gli argentini Carlos Maria Galli e Miguel Yañez, gli italiani Dario Vitali e Serena Noceti, i cileni Carlos Schickendantz e Román Guridi, il colombiano Alirio Cáceres.

Iscrizioni e ulteriori informazioni al seguente link: https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/stm/sites/formacion-continua/cursos/cursos-virtuales/sinodos.html