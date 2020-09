Diocesi: Carpi, dal 18 al 20 settembre apertura del Museo di arte sacra nella chiesa di Sant’Ignazio

Il Museo diocesano di arte sacra “Cardinale Rodolfo Pio”, che ha sede nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, torna nuovamente ad accogliere i visitatori, dopo il positivo riscontro di pubblico e di interesse registrato nelle aperture serali a luglio, secondo un percorso adattato alle norme anti Covid-19. Il calendario di date prenderà avvio con una prima tornata da venerdì 18 settembre a domenica 20 settembre, in concomitanza con il Festivafilosofia 2020. L’apertura è prevista dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. In programma, anche due visite guidate: sabato 19 settembre, alle 16; domenica 20 settembre, alle 16. Per l’occasione, il Museo si “vestirà” in sintonia con il tema della rassegna, ovvero “Macchine”. Sarà infatti esposto, in forma del tutto inedita, il meccanismo dell’orologio che, prima del restauro seguito al sisma del 2012, era posto nella facciata del duomo (Collegiata) di Santa Maria Maggiore, a Mirandola.

L’apertura del Museo diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio è resa possibile grazie alla collaborazione tra ufficio Beni culturali e ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Carpi, e Arbor Carpensis srl, società editrice del settimanale diocesano Notizie, con il coordinamento del direttore del Museo, Andrea Beltrami.