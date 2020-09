Elezioni e referendum: ministero Interno, “prevedere percorsi agevolati per anziani e persone fragili”. In campo volontari di Protezione civile

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre prossimo, i sindaci “prevedano le iniziative ritenute più idonee per tutelare maggiormente gli elettori anziani o più fragili, che in questo contesto risultano essere più esposti a rischio di contagio, e valutino anche eventuali misure che consentano il loro accesso agevolato al proprio seggio elettorale”. È quanto si legge nella circolare a firma di Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, inviata a tutti i prefetti d’Italia.

Nella circolare si conferma che il Dipartimento della Protezione civile, “considerato il contesto dell’attuale emergenza da Covid-19 e ai fini del contenimento della situazione epidemiologico in atto, ha assicurato – in coerenza con le proprie finalità solidaristiche – la disponibilità del volontariato di Protezione civile a svolgere, se chiesto dalle Autorità competenti, anche l’attività di assistenza agli elettori, specie se anziani, al di fuori degli edifici che ospitano sezioni elettorali, per le attività di informazione circa le misure di sicurezza sanitaria volte a prevenire rischi di contagio”.