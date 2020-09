Vescovi europei: annullata per emergenza Covid l’assemblea Ccee a Praga. Lavori solo in modalità online

Annullata l’assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa a Praga. I lavori si svolgeranno solo in modalità online. A comunicarlo è una nota del Ccee in cui oggi fa sapere che la consueta assemblea plenaria del Ccee, prevista a Praga dal 25 al 27 settembre prossimi, viene annullata per un peggioramento della situazione dei contagi da Covid-19 in Repubblica Ceca. “In queste ore – spiega il Ccee – l’aumento del numero di contagi giornalieri da Covid-19 sta rendendo sempre più difficile raggiungere la città di Praga: diversi paesi europei impongono la quarantena al rientro dalla Repubblica Ceca e molte compagnie aeree stanno cancellando i voli da e per Praga. Considerate le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo locale e dopo aver sentito la Conferenza episcopale ceca e l’arcidiocesi di Praga, la presidenza del Ccee ha ritenuto opportuno annullare l’incontro in presenza previsto nei giorni 25-27 settembre 2020 e invitare tutti i membri del Ccee a partecipare ai lavori della plenaria in modalità online”. “La Chiesa in Europa dopo la pandemia. Prospettive per il creato e per le comunità”, questo il tema scelto per le discussioni tra i presidenti degli episcopati europei che si sono dati appuntamento proprio per parlare tra loro dell’impatto che la pandemia sta provocando nel mondo e riflettere sulle conseguenze religiose, pastorali ed ecologiche che le Chiese dovranno affrontare nel dopo Coronavirus. Ogni presidente – spiega il Ccee – illustrerà la situazione della propria Conferenza episcopale e nel confronto comune, poi, sarà dato risalto a cosa stiamo imparando dalla pandemia e che cosa significa tutto questo per la cura del Creato. Ad aprire il summit saranno don Martin Michalicek, segretario generale del Ccee che darà lettura del messaggio del Santo Padre il cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, e il cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Ccee.