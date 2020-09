Lotta alla droga: Europol ed Eurojust, sgominato il clan “Kompania bello”. Sequestrate 4 tonnellate di cocaina e 5,5 milioni di euro in contanti

Dieci Paesi, 5 anni di indagini e 20 arresti hanno portato alla “completa eliminazione” del clan “Kompania bello”, gruppo criminale albanese noto per essere una delle reti di traffico di cocaina più attive in Europa. A coordinare l’operazione internazionale denominata “Los blancos”, le agenzie Europol ed Eurojust, spiega una nota diffusa oggi dall’Aja, dove ha sede l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Ue. A darne l’avvio, nel 2015, la polizia italiana sotto la direzione della Procura della Repubblica di Firenze. Gli arresti dei membri di questa rete sparsi in diversi Paesi d’Europa sono avvenuti nelle prime ore del 15 settembre, con la collaborazione di centinaia di agenti di polizia, comprese squadre di intervento speciale in stretta collaborazione con pubblici ministeri e agenti investigativi, e con il supporto di Europol ed Eurojust. Cinque trafficanti sono stati arrestati in Italia; gli altri nei Paesi Bassi (2), Germania (2), Grecia (2), Romania (1), Ungheria (1), Spagna (1), Albania (5) e Dubai (1). Altri 84 criminali erano già stati fermati nei mesi scorsi. Nel corso delle indagini che hanno portato a questa operazione “senza precedenti” sono state sequestrate quasi 4 tonnellate di cocaina e oltre 5,5 milioni di euro in contanti. Il gruppo criminale gestiva il traffico di coca, dalla spedizione dal Sud America allo smercio al riciclaggio del denaro.