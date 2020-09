Brexit: Ispi, tavola rotonda on line “La resa dei conti”. Intervengono Meller, Varvello e Villafranca

“I negoziati sui rapporti futuri tra Londra e Bruxelles sono entrati nella fase finale. Mentre su alcuni punti le posizioni sono ancora distanti, Boris Johnson sorprende tutti mettendo in dubbio una parte dell’accordo di recesso firmato da lui stesso pochi mesi fa e scatenando la dura reazione da parte dell’Ue. Davvero Johnson è pronto a infrangere un accordo internazionale? Cosa spera di ottenere? Brexit senza accordo si fa sempre più probabile? E che conseguenze avrebbe per l’Europa e per l’Italia?”. Sono i temi che saranno affrontati martedì 22 settembre (ore 18.30) nel corso di un dibattito on line organizzato dall’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), dal titolo “Brexit: la resa dei conti”. Interverranno: Silvia Merler, capo della ricerca, Algebris Policy & Research Forum; Marco Varvello, corrispondente da Londra, Rai; Antonio Villafranca, direttore della ricerca, Ispi. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito web dell’Ispi.