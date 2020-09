Cile: domani i Te Deum per la festa nazionale saranno trasmessi in streaming. A Santiago per la seconda volta in 200 anni celebrazione fuori dalla cattedrale per il Covid-19

Tradizionalmente durante il mese di settembre, e in particolare il 18 settembre, nelle cattedrali di tutte le diocesi del Cile, si tengono diverse celebrazioni eucaristiche, con il canto del Te Deum, presiedute dai rispettivi vescovi o amministratori apostolici, con la presenza delle autorità regionali. L’atto di ringraziamento per la patria, nella festa nazionale, si svolge anche nelle parrocchie di vari comuni del Cile. Quest’anno, questa storica tradizione avrà caratteristiche diverse, dovute alle misure sanitarie preventive dovute alla pandemia. Di fronte a questa situazione, le celebrazioni che le diocesi svilupperanno e che saranno trasmesse online saranno numerose. Le date, gli orari ei link di trasmissione vengono raccolti su un sito appositamente creato dalla Conferenza episcopale cilena: www.iglesia.cl/especiales/tedeum2020. In questo spazio web sarà inoltre possibile rivedere o leggere le omelie e le notizie relative alle celebrazioni, man mano che vengono svolte.

Attualmente, sono pubblicate notizie relative a sedici celebrazioni diocesane che si terranno in tutto il territorio nazionale. Nella capitale Santiago la celebrazione si terrà alle ore 11 nello spazio aperto di fronte al santuario dell’Immacolata, sul Cerro di San Cristóbal. È la seconda volta a partire dal 1811 che il Te Deum per la festa nazionale si svolge in un luogo diverso dalla Cattedrale di Santiago. L’unico precedente è il 1973, anno del golpe militare. La scelta è stata fatta per poter svolgere la celebrazione in uno spazio aperto, a causa delle indicazioni per prevenire il contagio del Covid-19. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Celestino Aós e saranno presenti le maggiori autorità del Paese, a partire dal presidente della Repubblica Sebastián Piñera.