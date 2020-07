Turismo: Sicilia, siglato protocollo d’intesa tra Conferenza episcopale e associazione Artù

L’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cesi (Conferenza Episcopale Siciliana), rappresentato dal vescovo delegato, mons. Antonino Raspanti, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione ricercatori turismo – Artù, presente alla firma con il suo presidente, Girolamo Cusimano. Secondo don Roberto Fucile, direttore regionale dell’Ufficio pastorale, “l’obiettivo è favorire la collaborazione ed il reciproco coinvolgimento su alcune iniziative finalizzate alla valorizzazione di idee, progetti e capacità d’impresa dei giovani nel settore del turismo”. Nei prossimi mesi, l’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cesi ed Artù lavoreranno insieme all’organizzazione della “Vetrina dei progetti”, un workshop che mette in contatto giovani progettisti ed imprese del settore turistico-culturale, e di una Summer school per operatori che desiderano implementare le proprie conoscenze. “Artù è un network di ricercatori, consulenti e professionisti attivi – dichiara Vincenzo Asero, consigliere dell’associazione – con le loro diverse competenze e professionalità, nel settore del turismo. Artù e il suo team sono impegnati nella realizzazione di studi ed analisi sul turismo con riguardo sia alla dimensione globale del fenomeno che a quella delle singole destinazioni”. Per Maurizio Giannone, consigliere dell’associazione “Artù realizza convegni e seminari destinati ad un pubblico di ricercatori e di operatori pubblici e privati del settore. Molte iniziative, tuttavia, sono rivolte anche ai non addetti ai lavori per avvicinare i decisori e le comunità alle questioni che attengono allo sviluppo turistico del territorio”. Tra le varie iniziative in programma, in ottobre, un webinar, un seminario via web, sui cammini di fede, in collaborazione con il master in Promozione turistica e management del patrimonio culturale e ambientale dell’Università degli Studi di Catania.