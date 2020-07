Diocesi: Carpi, domani la sagra di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera

Domani, 26 luglio, si terranno le due celebrazioni religiose che chiuderanno la tradizionale sagra patronale di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera, organizzata dalla parrocchia tramite le sue aggregazioni di volontariato. Al mattino la messa sarà presieduta dal vicario generale della diocesi di Carpi, mons. Ermenegildo Manicardi, mentre, alle 18, Vespri e processione saranno presieduti dall’amministratore apostolico della diocesi, mons. Erio Castellucci, alla presenza delle autorità. Si conclude così l’appuntamento fortemente voluto dalla comunità e dal neoparroco, don Xavier Kannattu, nonostante le limitazioni imposte dalle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, come segno di ritrovata socialità e come occasione di preghiera per il “popolo” che risiede nella frazione.