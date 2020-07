Diocesi: Mlac San Benedetto del Tronto, da agosto “La Laudato si’ in città”. L’enciclica letta in tre luoghi al centro del dibattito urbanistico

“La Laudato si’ in città”. Questo il titolo dei tre incontri promossi dal Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) della diocesi di San Benedetto del Tronto, insieme a tutta l’Azione Cattolica diocesana, che si terranno in tre luoghi della città e duranti i quali si leggerà l’enciclica di Papa Francesco nell’anno dedicato proprio alla Laudato si’, a cinque anni dalla pubblicazione.

Il Mlac di San Benedetto del Tronto con tutta l’Ac diocesana propone una riflessione sulla scelta dell’ecologia integrale consapevole che – si legge in una nota – “è necessario un cambio di rotta per una ecologia ambientale, economica e sociale che riguarda ogni aspetto della vita”. Poiché, come spiega il Papa, “Tutto è connesso”, per il Mlac “siamo chiamati a fare scelte solidali e sostenibili negli stili di vita e nella cura dell’ambiente a cominciare dai nostri ambienti di vita, le nostre città”. “Anche le scelte operate sugli spazi urbani sono connesse con la qualità della vita sociale e ambientale, sostenibile e fraterna”, prosegue la nota. Per questo la lettura della Laudato si’ si terrà nei pressi di alcune aree di San Benedetto oggi al centro del dibattito urbanistico e oggetto di scelte messe in discussione dall’amministrazione comunale che riguardano il futuro della città come di tutto il paesaggio urbano anche limitrofo.

Il primo appuntamento de “La Laudato si’ in città” si terrà il 1° agosto, dalla 19, dalla zona Mare a Porto d’Ascoli. I successivi sono in programma a piazza S. Pio X (29 agosto, ore 18.30) e nel parcheggio di zona Ballarin (12 settembre, ore 18). Ogni evento può essere seguito in streaming sulla pagina Facebook “Mlac San Benedetto del Tronto”.