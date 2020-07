Rai Vaticano: Viaggio nella Chiesa di Francesco, ritorna su Rai Uno con una puntata su “le sfide del Vangelo al tempo del Covid-19”

Le sfide del Vangelo al tempo del Covid-19. Tra catechesi e scenari digitali, tra riflessione su ambiente, clima, futuro chiesta da Papa Francesco a cinque anni dall’enciclica Laudato si’ e scenari economici e sociali. Ritorna “Viaggio nella Chiesa di Francesco” con una nuova puntata, a cura di Rai Vaticano, su Rai Uno, domenica 26 luglio, alle 00.25 (in replica su Rai Storia domenica 2 agosto alle 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia).

Il programma, di Massimo Milone e Nicola Vicenti, interpella, tra gli altri, il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, il segretario generale del Cnel, Paolo Peluffo, il paroliere Mogol, lo scrittore Erri De Luca, la filosofa e direttrice della rivista “Dialoghi” Pina De Simone. Sul ruolo fondamentale dell’istruzione paritaria e cattolica in Italia, l’intervista al presidente dell’Agidae, l’associazione del personale degli istituti cattolici, il prof. Francesco Ciccimarra. Per i libri, in primo piano “Solo amore” del decano dei vaticanisti italiani Raffaele Luise. “Oggi l’emergenza sanitaria, che ha travolto il mondo intero, ci dice che tutto è connesso – afferma il card. Turkson – e che la salvaguardia dell’ambiente non può essere separata dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali di un’economia che persegue soltanto il profitto, bisogna riprendere di nuovo questa enciclica e ripresentarla alla società”.