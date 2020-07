Diocesi: Terni, al via il Progetto Policoro. Entro il 31 agosto le domande per la selezione dell’animatore di comunità

Approda anche a Terni il Progetto Policoro che vede la presenza e l’impegno in un lavoro sinergico a livello diocesano dell’Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro, della Pastorale giovanile e della Caritas. Questo nuovo servizio che opererà in diocesi, vuole essere un sostegno all’occupazione giovanile con la precisa volontà di creare una cultura del lavoro, ridare speranza in questo momento difficile, incentivare l’imprenditorialità giovanile.

Il primo passo avviato dalla diocesi per il progetto è il bando per la selezione e borsa di studio per la formazione di un animatore di comunità per l’anno 2021, in materia di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. La formazione avrà durata annuale, per un totale di 600 ore (a partire da gennaio 2021), suddivisa in corsi nazionali, regionali e interregionali, formazione e-learning e un percorso diocesano di apprendimento ed animazione territoriale su Dottrina sociale della Chiesa, economia civile e di comunità, normative e mercato del lavoro; sviluppo locale e microcredito; accoglienza dei giovani, animazione sociale, orientamento all’avvio di impresa. L’animatore di comunità, dopo il periodo di formazione, diventerà il braccio operativo del progetto. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani cittadini italiani, comunitari o non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, di età compresa tra i 23 e 35 anni, con residenza e domicilio in uno dei Comuni della diocesi, diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente B e buona conoscenza informatica, con esperienza ecclesiale nella diocesi o in un’associazione riconosciuta, conoscenza e interesse per il tema giovani e lavoro, ottime capacità relazionali ed esperienza nell’animazione di gruppi giovanili, flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione in tutta Italia. La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 agosto 2020 da inviare all’indirizzo mail: info@pastoralegiovanileterni.it. Ulteriori informazioni sul sito www.pastoralegiovanileterni.it.