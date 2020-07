Diocesi: Caritas Cagliari, al via l’iniziativa “D’istanti solidali” per i giovani. Il 27 luglio messa di apertura con mons. Baturi

Prenderà il via lunedì 27 luglio l’iniziativa “D’istanti solidali” organizzata dalla Caritas diocesana di Cagliari, attraverso l’area giovani e il Gdem (Gruppo diocesano di educazione alla mondialità), in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana. Nell’arco di due settimane, un centinaio di giovani dai 16 ai 30 anni – di diverse nazionalità e appartenenti a diverse realtà diocesane – svolgeranno attività di volontariato in alcuni servizi della Caritas e di altre realtà ecclesiali, in piena ottemperanza alle prescrizioni sanitarie e governative. “Quest’esperienza di volontariato – spiega don Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari – anche quest’anno propone in modo puntuale, seppur con una modalità rivista nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e governative correlate al Covid-19, i temi del servizio ai bisognosi, dell’accoglienza e della prossimità”. “È un’opportunità per i giovani – prosegue – per addentrarsi nella cultura della solidarietà, ancora più significativa in questo periodo di grande difficoltà: essi potranno vivere la concretezza della carità, entrando in contatto diretto con alcune realtà locali di fragilità ed emarginazione, in un’ottica di gratuità e fraternità”.

Nelle mattinate, i giovani presteranno servizio nella Cucina della Caritas, nel Centro diocesano di assistenza di via Po, nel Centro diocesano di accoglienza per senza dimora di via Ospedale, nella struttura di accoglienza di Villa Asquer, nel Centro dei missionari Saveriani, nell’Oratorio Sant’Eulalia e in quello diocesano della Pastorale giovanile, nel Siproimi San Fulgenzio. Al pomeriggio, invece, sono in programma momenti di animazione e formazione sui temi della promozione umana, giustizia, carità, cultura della pace, accoglienza della diversità, mondialità e sviluppo sociale, e la visita alla Caritas parrocchiale di Pula.

Lunedì 27 luglio, l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, presiederà alle 17 ci sarà la messa di apertura nel Centro diocesano di accoglienza di via Ospedale.