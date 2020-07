Oratorio estivo: a Cittaducale (Rieti) un’esperienza diversa per tre settimane

Gli animatori dell’oratorio di Cittaducale anche quest’estate hanno voluto offrire un servizio ludico-ricreativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La situazione creata della pandemia, riporta Frontierarieti.com, edizione on line del settimanale diocesano di Rieti, ha reso difficile pensare alle attività di Cre-Grest, della durata di un mese estivo, a cui si era abituati ma si è voluta proporre un’esperienza diversa che raccogliesse e concentrasse più attività in sole tre ore al giorno per due settimane. Ogni giorno ai ragazzi, divisi in gruppi, è stata raccontata una parte della storia, che quest’anno è stata presa dal materiale online del centro oratori romani. Si è dedicato un tempo alla preghiera giornaliera con lettura di un passo del vangelo. Ogni gruppo ha dedicato circa un’ora al giorno ai giochi in cortile e ai balletti. Nei singoli gruppi si sono svolte attività manuali, teatrali e di gioco. Per condividere, con i genitori, le attività svolte è stata creata una pagina Facebook e un profilo Instagram dal nome “Oratorio Cittaducale”.