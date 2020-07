“A Sua Immagine”: 25 e 26 luglio. Trastevere tra religiosità e folclore, il Vangelo con il card. Zuppi e la festa di SS. Gioacchino e Anna

Prosegue il racconto di “A Sua Immagine” nel cuore di Roma, tra religiosità, arte e tradizioni: questa settimana visita al quartiere di Trastevere; ancora, il Vangelo della domenica commentato dal card. Matteo Maria Zuppi e lo speciale talk domenicale dedicato alla festa dei santi Gioacchino e Anna. Sono i temi e i protagonisti delle puntate della trasmissione “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 25 e domenica 26 luglio, una produzione Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana; firmano il programma Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 25 luglio alle 16.45 su Rai Uno “A Sua Immagine” ci conduce alla scoperta di uno dei rioni più storici di Roma, Trastevere, dove si incontrano religiosità e tradizioni popolari. Con la conduttrice Lorena Bianchetti c’è sempre don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la cultura e l’università della diocesi di Roma. Nel corso dello speciale, verranno mostrate la basilica di Santa Maria in Trastevere, la chiesa di San Francesco a Ripa come pure la basilica di San Crisogono oppure la chiesa di San Benedetto in Piscinula. Ancora, il regista e attore romano Michele La Ginestra ricorderà per l’occasione due importanti poeti della romanità come Gioachino Belli e Trilussa.

Alle 17.05 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, ricorda la figura di san Domenico di Guzman, noto studioso e fondatore dell’ordine dei padri domenicani, morto a Bologna nel 1221.

Alla festa dei santi Gioacchino e Anna e in generale al rapporto nonni-nipoti è dedicato il talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 26 luglio alle 10.30 in diretta su Rai Uno. Nello studio Rai di Saxa Rubra insieme a Lorena Bianchetti sarà presente Ezio Aceti, psicologo e scrittore, mentre in collegamento dal Santuario di S. Anna a Salcedo (Vicenza) ci sarà don Marco Pozza, teologo, scrittore e cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: questa domenica la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla cattedrale di Anagni (Fr), per la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis. Conclude, infine, l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle 12 dell’Angelus di Papa Francesco, in diretta da piazza San Pietro.