Coronavirus Covid-19: Mattarella, “solo la conoscenza condivisa e una efficace azione corale di tutti i Paesi può permettere di sconfiggere la malattia”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La collaborazione e il coordinamento, della comunità internazionale nel contrastare, il virus – un avversario comune e ancora largamente sconosciuto – sta riconducendo, gradualmente, alla normalità anche dei collegamenti e alle conseguenti aperture. Del resto, soltanto la conoscenza condivisa e una efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i Paesi può permettere di sconfiggere la malattia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto agli italiani all’estero in un videomessaggio trasmesso oggi dal programma “L’Italia con Voi” di Rai Italia.

“Il virus ha superato frontiere e distanze continentali. Ha messo in discussione percorsi e modi di vita consolidati”, ha affermato il Capo dello Stato: “Questi mesi di pandemia, per molti dei connazionali all’estero, hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute il disagio e il rammarico di non poter raggiungere i propri cari in Italia, anche a seguito delle restrizioni nei collegamenti aerei”.

Secondo Mattarella, “la lontananza pesa, sulle nostre comunità all’estero e tutte le istituzioni della Repubblica sono impegnate ad alleviare queste difficoltà; per la sua parte la rete consolare e delle ambasciate è volta a rafforzare l’attenzione e ad ascoltare e corrispondere alle loro esigenze”.