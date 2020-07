Coronavirus Covid-19: Africa, 786.546 contagi e 16.647 decessi. Numeri raddoppiati in un mese.

I contagi da Covid-19 in Africa sono 786.546 e 16.647 i decessi, numeri raddoppiati in un mese. I dati sono diffusi quotidianamente dall’Organizzazione mondiale per la sanità, regione africana, che presenta anche la ripartizione dei numeri per Paese. Più della metà delle persone contagiate (408.052) sono in Sud Africa, (6093 i morti). Nella graduatoria dei contagi al secondo posto c’è sempre l’Egitto con 89.745 contagi e 4.400 decessi. In Nigeria sono stati registrati 39mila casi e 883 decessi. Il Ghana ha quasi 30mila contagi (e 153 decessi). Algeria e Camerun che un mese fa erano pari nel numero di contagi (poco sopra 12.200) oggi vedono in Camerun 16mila e 500 casi, mentre l’Algeria ha superato quota 25mila (e 1.124 decessi, contro i 382 del Camerun). Eritrea e Seychelles continuano a non registrare decessi per il Covid-19; in Burundi e Botswana è registrato solo un decesso, in Ruanda sono 5 i morti per il virus (1.710 i contagi). In Paesi come il Burkina Faso (1.070 contagi e 53 morti), gli operatori sanitari devono lottare anche contro “la paura e lo stigma sulla malattia che può indurre le persone a nascondere la propria malattia, cercare cure sanitarie immediate o osservare misure preventive”, denuncia l’Oms. Nella repubblica democratica del Congo, il Covid ha infettato 2.934 persone e ne ha uccise 51, mentre l’ebola nella provincia di Mbandaka ha contagiato 65 persone e ne ha uccise 29.