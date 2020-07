Diocesi: Grosseto, domani sera in cattedrale secondo concerto di “Tutta la musica dell’organo”

Secondo appuntamento con “Tutta la musica dell’organo”, la rassegna di musica sacra tradizionale appuntamento dell’estate grossetana. Domani sera, intorno alle 21.50 al termine della messa festiva, nella cattedrale di san Lorenzo sarà il maestro Cesare Mancini ad eseguire brani musicali attraverso l’organo Mascioni. Senese, Mancini si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Cherubini di Firenze, per poi perfezionarsi con diversi maestri e laurearsi in storia della musica all’Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, poi pubblicata. È maestro di cappella e organista della Cattedrale di Siena nonché fondatore del coro “Agostino Agazzari”.