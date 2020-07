Diocesi: Albenga-Imperia, domenica 2 agosto colletta per le parrocchie disagiate. Il vescovo Borghetti, “gesto di comunione e di fraterna solidarietà”

Si terrà nella prima domenica di agosto, sul territorio della diocesi di Albenga-Imperia, la colletta annuale per sostenere le parrocchie in difficoltà, soprattutto le più piccole, tipiche dell’entroterra. Come spiega il vescovo diocesano, mons. Guglielmo Borghetti, “abbiamo deciso di istituire una colletta nella prima domenica di agosto, a partire da quest’anno, per creare un fondo di solidarietà per aiutare le parrocchie disagiate, spesso situate nell’entroterra. Qualcuna di esse ha difficoltà persino a pagare le utenze ordinarie”. Quello che si terrà domenica 2 agosto “è un gesto di comunione e di fraterna solidarietà cristiana”, conclude il vescovo.