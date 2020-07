Migranti: Mediterranea, “subito un porto sicuro per il mercantile Cosmo battente bandiera italiana che ha soccorso 110 persone”

“L’emergenza nel Mediterraneo centrale in questi giorni è continua. Ieri le segnalazioni di Moonbird, l’aereo da avvistamento di Sea Watch e Alarmphone avevano segnalato due casi di natanti in difficoltà. Il primo, in Sar maltese è stato purtroppo catturato e le circa 70 persone a bordo respinte verso i campi di prigionia dalla cosiddetta guardia costiera libica. Il secondo invece, con circa 110 persone a bordo, è stato soccorso dal mercantile Cosmo, battente bandiera italiana”. Lo afferma Mediterranea Saving Humans in una nota nella quale spiega che “in questo momento i naufraghi si trovano a bordo, ma un mercantile non può garantire gli spazi e l’assistenza medica di cui necessitano”. “Grazie all’equipaggio del Cosmo per aver applicato la legge del mare e l’umanità aiutando chi rischiava la morte in mare”, il riconoscimento dell’Ong. “Adesso – l’appello di Mediterranea – le autorità europee indichino un porto sicuro di sbarco, oggi stesso. Non vogliamo essere costretti ad assistere all’ennesimo tira e molla sulla pelle di chi fugge da guerra e torture”.